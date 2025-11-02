Постоянен арест за кюстендилец заради закана за убийство на жената, с която има две деца

Снимка: Булфото, архив

Районният съд в Кюстендил постанови днес мярка за неотклонение "задържане под стража" за 31-годишен местен жител, обвиняем за нанасяне на телесна повреда в условията на домашно насилие и за закана за убийство към жената, с която живее на семейни начала. Двамата имат две деца, предаде БНР.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд.

Налице са първоначални данни за съпричастност на обвиняемия И. И. към инкриминираните деяния. Налице е и реална опасност за извършване на ново престъпление предвид предходните му осъждания, се казва в мотивите на съда.

Същевременно дупнишки полицаи са задържали 29-годишен мъж от село Дяково за причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие на жената, с която живее на семейни начала. По случая е образувано бързо полицейско производство, уведомена е прокуратурата.

В селото се коментира, че двамата са родители на дете, което се отглежда от бабата, а между двамата родители често избухват скандали и са обект на полицейско разследване и на отношение от страна на органите на реда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!