Постоянен арест за мъжа, блудствал с дъщеря си в Благоевград

Снимка: Булфото

Бащата, извършил блудствени действия с деветгодишната си дъщеря в дома им в Благоевград, остава за постоянно в ареста. Това постанови районният съд, а искането беше внесено днес следобед от прокуратурата, предава БНР.

38-годишният мъж беше обвинен, че е извършил блудствени действия с непълнолетната си дъщеря с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, като е използвал и физическа сила, нанасяйки удари по тялото на детето.

Всичко се случило пред погледа на друго от общо петте деца в семейството, което извикало майка си. Тя е подала сигнал на тел. 112, че бащата изнасилва дъщеря им. Незабавно на адреса пристигнали полицейски екипи и арестували мъжа.

9-годишното момиченце е прегледано от специалист, който установил, че до изнасилване не се е стигнало.

Редактор "Екип на Петел",

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