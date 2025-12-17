Постоянен арест за мъжа, опитал да изнесе над 18 кг марихуана за Гърция

Снимка: Агенция "Митници"

Окръжният съд в Хасково наложи постоянен арест спрямо обвинен в опит за трафик на над 18 кг марихуана на стойност 290 432 лева за Гърция през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Петко войвода", съобщиха от пресслужбата на съда.

22-годишният Р. П. бе задържан, след като при проверка на 14-и декември т.г. на пункта автомобилът му е отклонен за проверка, припомня БТА. При нея в праговете и резервоара митническите инспектори разкриват 56 пакета със суха зелена тревиста маса, реагираща при теста на марихуана.

Част от мотивите на съда за определението са, че събраните до момента доказателства не опровергават презумпцията за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление.

Освен това се отчита, че престъплението, за извършването на което обвиняемият е привлечен в това му качество, се отличава с висока степен на обществена опасност предвид количеството и стойността на пренасяното наркотично вещество и организацията по извършване на деянието.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в Апелативния съд в Пловдив.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!