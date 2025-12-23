Постоянен арест за мъжа, убил съседа си в Генерал Тошево

Снимка: Пиксабей

Окръжният съд в Добрич уважи искането на Окръжната прокуратура и наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 46-годишен мъж от град Генерал Тошево, обвинен в умишлено убийство на свой съсед, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-Варна.

Престъплението е извършено на 20 декември в Генерал Тошево. По данни от разследването обвиняемият и 67-годишната жертва били съседи и от години се намирали в конфликтни отношения, посочва БТА.

Около обяд двамата се срещнали на улицата, където живеели, като между тях възникнал пореден словесен сблъсък. По-възрастният мъж започнал да отправя обиди и псувни, което прераснало във физическа саморазправа.

В хода на разследването е установено, че първият удар бил нанесен от 67-годишния мъж с твърд предмет. Последвал ответен удар от страна на обвиняемия, който с метална тръба нанесъл множество удари по тялото и главата на своя опонент. Пострадалият е починал на място.

След инцидента 46-годишният мъж е бил задържан и му е оказана медицинска помощ, тъй като е получил средна телесна повреда - счупване на ръка. Срещу него е повдигнато обвинение.

Съдът е приел, че е налице висока степен на обществена опасност на деянието и е постановил обвиняемият да остане в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна. Разследването по случая продължава.

Това е втори подобен случай в Генерал Тошево, след като на 13 август, мъж пострада след сблъсък с група съседи, а по-късно почина.

