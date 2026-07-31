Постоянен арест за мъжа от село Медовец, подпалил жена си

Снимка: Пиксабей

Варненският окръжен съд остави в ареста 48-годишния Исмаил Ахмед от село Медовец, община Дългопол, обвинен, че е залял съпругата си с бензин и я е подпалил, причинявайки ѝ тежки изгаряния.

Жената е с близо 40% изгаряния и е на апаратна вентилация в реанимацията на Военноморската болница във Варна.

По време на съдебното заседание обвиняемият поиска да бъде настанен в болница заради изгаряния на едната ръка, посочва Радио Варна. Той заяви, че случилото се не е било умишлено и каза, че обича семейството си.

Свидетел на инцидента е била 20-годишната му дъщеря. Пред съда тя разказа, че баща ѝ системно е упражнявал домашно насилие над майка ѝ, както и над нея, 12-годишния ѝ брат и другата ѝ сестра.

Според данните по делото Исмаил Ахмед е злоупотребявал с алкохол през последните няколко години.

Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване в тридневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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