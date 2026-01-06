Постоянен арест за трима мъже, участвали в ОПГ за измами с QR-кодове

Снимка: Гугъл мапс

Варненският апелативен съд потвърди определения на Окръжен съд – Варна, с които трима обвинени в участие в престъпен сговор са били задържани под стража. Според обвинението, групата е извършвала престъпления, свързани с използване на данни от чужди банкови карти и със съставяне на неистински документи. Целта е била набавяне на имотна облага. Действията са обхващали различни европейски страни. В сговора, според прокуратурата, участвали 38-годишният Н. К., 53-годишният Хр. И. и 62-годишният А. Д.



Разследващите установили, че фалшив QR код бил използван в приложения за плащане на паркинг. Той препращал платците към уеб адрес, имитиращ оригиналния сайт. Потърпевшите предоставяли банковите си данни, но вместо да платят за използваната услуга, сметките им били използвани за електронни разплащания без знанието и съгласието им. Освен това, били съставяни неистински официални документи.

И тримата обвиняеми обжалваха най-тежката мярка за неотклонение пред въззивната инстанция. Адвокатите им твърдят, че няма категорични данни да са извършили престъпление, нито опасност да се укрият или извършат престъпление. На противоположното становище бе представителят на Апелативна прокуратура – Варна.

Апелативният съд прие, че обоснованото предположение за авторството на деянието се подкрепят от показанията на свидетели, от заключението на компютърната експертиза, трафичните данни, видеозаписи, приложени специални разузнавателни средства, писмени доказателства за парични преводи. Престъпната дейност е свързана със специални знания за т.нар. куишинг – измама, осъществявана чрез динамични QR кодове.

Използвани са изключително конспиративни методи за комуникация, финансово зависими лица, различни виртуални приложения, включително за размяна на дигитални пари, разнообразни технически средства. Проявите се характеризират с упоритост. Всичко това се е отразило върху времетраенето на разследването, в което са използвани множество доказателствени способи, отчете съдът. В автомобил, управляван от Хр. И. са открити 9.79 г фентанил.

Въззивната инстанция взе предвид и трансграничния елемент на разследваната престъпна дейност, както и високата обществена опасност на деянието и на обвиняемите. И за тримата съдът обоснова реалната опасност да извършат престъпление, ако са с по-лека мярка за неотклонение. Двамата по-възрастни мъже са осъждани в миналото. За разлика от първата инстанция, Апелативният съд констатира и риск от укриване при А. Д. заради контактите му с чужди граждани и пътуванията му в други държави.

Въззивният състав счете проверяваните първоинстанционни определения за законосъобразни, а задържането под стража – единствената мярка, която е в състояние да изпълни целите на НПК.

