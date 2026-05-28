Постоянните комисии в Народното събрание ще бъдат 24, решиха депутатите

Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24, вместо 25, решиха депутатите с приемането на текстове от проекта на правилник на парламента.

Няма да има самостоятелна Комисия по демографска политика, вместо това ще има Комисия по труда, демографската и социална политика. Вместо досегашната Комисия по електронно управление и информационни технологии, ще има Комисия по иновации и дигитална трансформация. Ще има също Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, а Комисията по конституционни и правни въпроси става само Комисия по правни въпроси, предава БТА.

Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип и се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи.

Анна Бодакова от „Демократична България“ призова да се преосмисли отпадането на Комисията по демографската политика. Демографската политика изисква набор от мерки, които не могат да бъдат ограничени до социалната политика, посочи тя.

Председателят на временната комисия по правилника Димитър Здравков от „Прогресивна България“ заяви, че демографският проблем остава във фокуса на Народното събрание. Според него за демографска политика следва да се говори във всички комисии на Народното събрание и не е необходима изрична такава комисия, а включването в социалната комисия е съвсем естествено. Мнозинството излъчи кабинет, в който има и ресорен вицепремиер, отговарящ за демографските въпроси, отбеляза още Здравков.

Комисията по демографска политика не трябва да се слива, за нас тя е важна, защото най-големият проблем на България е демографският, каза Костадин Костадинов от „Възраждане“. Виждаме комисии, които са абсолютно неработещи и излишни, като Комисията по иновации дигитална трансформация. По думите му, когато имаме проблем с демографската политика, не закриваш комисия, а трябва да създадеш отделно министерство.

Дълбоко загрижени сме за намаляването на населението в България и скоро ще предложим конкретни законодателни мерки по няколко направления, заяви Владимир Николов от „Прогресивна България“.

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС посочи, че Комисията по демографска политика е изключително важна. Липсата на опит в тази зала води до неразбирането на това колко е натоварена социалната комисия и смятам, че ще е непосилно да се отдели достатъчно време на демографската политика, добави тя.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ заяви, че закриването на Комисията по демографска политика е грешка. Той обясни, че един от двата най-големи проблеми в България е липсата за координирани решения за подкрепа на децата и семействата.

Здравко Марков от „Прогресивна България“ попита какви реални проблеми е решила тази комисия от създаването си. Като министър-председател какво успяхте да промените, така че демографската политика да има по-централно място в българското общество, обърна се той към Денков.

България стана притегателно място точно тогава, когато управлявахме ние, отговори Денков. Той коментира, че служебните правителства на Радев са управлявали повече време отколкото оглавяваното от него правителство.

Депутатите намалиха и броя на зам.-председателите на постоянните комисии от четирима на трима.

Решено беше да отпадне забраната председателят на Народното събрание да участва в дебатите, докато води заседанието.

Считаме, че забраната, гарантираща институционалната безпристрастност, беше добър механизъм, а сега тя отпада, каза Петър Петров от „Възраждане“. Притесняваме се, че когато председателят на заседанието се изказва и след това продължава да води гласуването, ще бъде нарушена неговата безпристрастност, добави той.

Петър Витанов посочи, че тези притеснения са неоснователни. Не се опитваме да нарушим институционалната безпристрастност, тук не става дума само за председателя, а за всеки, който председателства едно или друго заседание, допълни той.

