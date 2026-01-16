Пострадал при пожара в столичния квартал "Свобода" е транспортиран в "Пирогов"

Снимка: Булфото

Пострадал при пожара тази нощ в ж.к. "Свобода" е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов”, съобщиха от лечебното заведение.

Той е с инхалация на пушечни газове и изгаряне по лицето. Остава за лечение в Клиника "Токсикология" на болницата.

Три жени загинаха при пожара ж.к "Свобода" тази нощ, съобщиха за БТА от СДВР и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарът е бил в апартамент на втория етаж на жилищен блок. Целият жилищен вход е евакуиран. Едно семейство е настанено в кризисен център, посочиха още от пожарната.

По непотвърдена информация жертвите са майка на възраст между 70 и 80 години и нейните две дъщери, които са на около 50 години, посочва Нова телевизия. Те не са живеели в апартамента, от който е тръгнал огънят, а два етажа по-горе. По информация на NOVA една от дъщерите е била домоуправител на входа, а майката е била на гости при децата си за зимния период.

