Пострадалата жена при инцидента на рали „Аладжа манастир“ е в много тежко състояние

Пострадалата млада жена при инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ е настанена при нас и е в много тежко състояние. Това съобщи за БТА д-р Юлиян Начев от шокова зала на спешно приемно отделение на болницата „Св. Анна“ във Варна.

Той допълни, че тя е в реанимацията, а колегите му се борят в момента за живота ѝ.

В болницата има пациенти със счупени долни крайници. Те най-вероятно ще бъдат приети в ортопедия, но няма непосредствена заплаха за живота им, посочи лекарят.

Други двама души са освободени за домашно лечение без сериозни наранявания.

