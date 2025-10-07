Пострадали са 19 души в катастрофи за денонощието

Пиксабей

Пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са 19 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 15.

В София са регистрирани 48 леки катастрофи и една тежка. Двама души са ранени, а загинали няма.

От началото на месеца са станали 101 катастрофи със седем загинали и 137 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5232, загиналите са 333, а ранените 6544, пише БТА.

