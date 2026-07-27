Пострадалите при катастрофата в София са освободени за домашно лечение
Снимка: Булфото
Двама от пострадалите при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата, които бяха приети в "Пирогов", са прегледани и освободени за домашно лечение, съобщиха за БНР от болницата.
До лечебното заведение бяха транспортирани 76-годишен мъж и момиче на 16 години.
Лекарите са преценили, че не е необходима хоспитализация.
Другите двама пострадали бяха закарани в ИСУЛ контузии. Те също са освободени за домашно лечение.
Катастрофата на автобус по линия 204 на Столичния градски транспорт стана малко преди 14.00 ч. Автобусът премина от платното в посока центъра в насрещното. Това стана на моста при Площада на авиацията.
Движението по "Цариградско шосе" беше възстановено към 17.00 ч.
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