Пострадалият от волтова дъга при риболов край Монтана е транспортиран по спешност в "Пирогов"

Булфото

Пострадалият рибар от монтанското село Долно Белотинци е транспортиран по спешност в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия на "Пирогов".

22-годишният младеж пострада в събота при риболов на река Огоста, след като през тялото му преминало високо напрежение от волтова дъга.

Младият мъж е откаран в "Пирогов" вчера, съобщиха от болницата в Монтана. Вследствие на волтовата дъга той е получил около 50% изгаряния по тялото.

"В болницата е бил стабилизиран, след което е транспортиран по спешност до "Пирогов" с тежки изгаряния", съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение в Монтана д-р Тони Тодоров, предаде БНР.

Мъжът пострадал при улов на риба на железопътния мост над река Огоста в района на квартал "Огоста", където преминава влакът от Монтана за Берковица.

Рибарят е докоснал с карбонов телескоп контактната електрическа мрежа, което е довело до образуването на волтова дъга.

