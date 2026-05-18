реклама

Пострадалият от волтова дъга при риболов край Монтана е транспортиран по спешност в "Пирогов"

18.05.2026 / 12:41 1

Булфото

Пострадалият рибар от монтанското село Долно Белотинци е транспортиран по спешност в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия на "Пирогов".

22-годишният младеж пострада в събота при риболов на река Огоста, след като през тялото му преминало високо напрежение от волтова дъга.

Младият мъж е откаран в "Пирогов" вчера, съобщиха от болницата в Монтана. Вследствие на волтовата дъга той е получил около 50% изгаряния по тялото.

"В болницата е бил стабилизиран, след което е транспортиран по спешност до "Пирогов" с тежки изгаряния", съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение в Монтана д-р Тони Тодоров, предаде БНР.

Мъжът пострадал при улов на риба на железопътния мост над река Огоста в района на квартал "Огоста", където преминава влакът от Монтана за Берковица.

Рибарят е докоснал с карбонов телескоп контактната електрическа мрежа, което е довело до образуването на волтова дъга.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kjk (преди 18 минути)
Рейтинг: 206862 | Одобрение: 20907
При мъгла и валеж има инструкция която забранява преминаването под жп контактната мрежа с отворен чадър поради опасност от токов удар,а рибаря с тоя карбонов прът е докоснал жицата и доста ще е  пострадал!!!При сухо и слънчаво време волтовата дъга поразява от 25-30 сантиметра разстояние!!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама