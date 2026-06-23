Пострадалият шофьор в катастрофата на пътя Свищов – село Вардим е починал

Снимка Община Варна, илюстративна

Нова трагедия на роден път.

Водач на лек автомобил е починал, след катастрофата в Свищовско. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието стана в понеделник, около 19:30 ч., на пътя Свищов – с. Вардим, припомня БТА. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 28-годишен от Вардим, движещ се в посока от дунавския град към селото се е ударил челно в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 66-годишен от Свищов. В резултат на това е пострадал по-възрастният водач. Той бе откаран с множество травми в Спешна помощ – Свищов, след което бе транспортиран към болнично заведение в Плевен, където по-късно е починал.

Другият водач е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Проверката за наркотични вещества е дала положителен резултат за метамфетамин. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пътната безопасност е отговорност на всеки. Този трагичен инцидент е поредното болезнено напомняне за необходимостта от внимание, дисциплина и отговорност на пътя. Безразсъдството и употребата на забранени вещества зад волана могат да доведат до непоправими последици. Призоваваме всички шофьори да бъдат бдителни и да пазят не само своя живот, но и този на останалите участници в движението.

Редактор "Екип на Петел",

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