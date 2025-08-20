Пострадалият в "Арсенал" е с повърхностни изгаряния, транспортират го към болницата

снимка: Фейсбук

Пострадалият 53-годишен мъж е жив, получил е повърхностни обгаряния, оказана му е своевременна и адекватна медицинска помощ, пътува с медицински екип към специализирана клиника в Пловдив. Това съобщават от оръжейния завод "Арсенал" за инцидента, станал по-рано с работник.

При извършване на дейности на територията на „Арсенал“ АД от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещия на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния. На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ – Казанлък. По последна информация в момента пострадалият се транспортира в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив.

Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес. Изясняват се причините за възникване на пожара.

