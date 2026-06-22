Посвещават концерта за Деня на Варна на Дара и победата ѝ на "Евровизия"

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Празничният концерт по повод Деня на Варна тази година се планира да бъде посветен на историческия успех на Дара на „Евровизия“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна, на което бяха одобрени разходите за културни събития през месец юли и частично за август преди окончателното приемане на бюджета на общината за 2026 г.

Вече е отправена официална покана към Дара да участва в големия празничен концерт „Гласът на Варна“, който традиционно се провежда в зоната на Пантеона в Морската градина, а идеята на организаторите е именно тя да бъде хедлайнер на събитието. Концепцията предвижда концертната програма да бъде тематично свързана с „Евровизия“ и на сцената да се изявят изпълнители, които по един или друг начин имат отношение към песенния конкурс.

За провеждането на концерта „Гласът на Варна“ са заложени 160 000 евро. Средствата ще покрият изграждането на сцена, осветление, LED екрани, професионално озвучаване, хонорари на изпълнителите, авторски права, контейнери и предпазни ограждения, полицейска охрана, осигуряване на противопожарен автомобил и линейка, фото и видеозаснемане, както и изхранване на участващите артисти и технически екипи. От администрацията уточниха, че подробна разбивка на отделните разходи ще бъде представена през следващия месец.

Днешното заседание беше свикано, след като на предходното стана ясно, че за част от традиционните културни събития не са предвидени средства в първоначалното предложение на кмета. Тогава съветници изразиха недоволство от липсата на финансиране за редица утвърдени прояви, сред които Международният джаз фестивал „Варненско лято“, събитията по отбелязването на Деня на Варна, официалната церемония по връчване на почетните звания и отличия в Летния театър, както и класическият концерт „Край фонтана“. След направените корекции необходимите средства за тези прояви бяха включени в предложението. Така общата финансова рамка за разглежданите събития нарасна до 340 100 евро при първоначално заложени 294 200 евро.

Сред по-мащабните прояви е Международният фолклорен фестивал „Варненско лято“, за който са предвидени 54 000 евро. Средствата за организиране на културни прояви в курортните комплекси „Св. Св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“ са в размер на 30 000 евро. За концерти на сцена „Раковина“ са заделени 11 000 евро, а още 2 000 евро ще бъдат насочени към дейности по възстановяване и поддръжка на паметници, скулптурни композиции и други елементи от градската среда. Финансиране в размер на 3 600 евро е предвидено и за концертите на Представителния духов оркестър на Военноморските сили. По 800 евро са заложени за отбелязване на годишнината от рождението на Васил Левски и за честванията по повод Освобождението на Варна.

По време на заседанието общински съветници поискаха до предстоящата сесия на Общинския съвет в четвъртък – 25 юни 2026 г., да бъде представена и подробна разбивка на разходите за литературния фестивал „Море от книги“, определян като варненския еквивалент на „Алея на книгата“. За събитието са предвидени до 20 000 евро, докато през миналата година финансирането е било в размер на 24 000 лева, като тогава в сумата са били включени и средства за няколко други инициативи.

На заседанието беше поставен въпросът за осигуряване на финансиране за ансамбъл „Варна“ през юли и август. От ансамбъла са внесли план-сметка за няколко месеца напред, като администрацията трябва да представи разчет за двата летни месеца. Искането е необходимата сума да бъде внесена за одобрение и гласувана на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Редактор "Екип на Петел",

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