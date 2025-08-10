Потъна най-новият и модерен руски кораб на пристанището в Санкт Петербург

Кадър Фонтанка.ру

На пристанището на Балтийския завод в Санкт Петербург на 9 август сутринта потъна най-новият руски буксир "Капитан Ушаков". Според предварителни данни, едно от отделенията е било наводнено, което е довело до силно накланяне, пише руското издание "Фонтанка", цитира Новини.бг.

Началникът на отдела за връзки с обществеността на Балтийския завод Александър Лебедев съобщи на журналистите, че вечерта преди инцидента влекачът се е наклонил. Градските специални служби и дежурните служби на завода се опитали да спасят кораба, но не успели.

"Цяла нощ се водеше борба за кораба. Работниците на Балтийския завод помагаха на колегите си да спрат наклона", сподели Лебедев.

Западното междурегионално разследващо управление по транспорта на разследващия комитет на Русия съобщи в своя Telegram-канал, че влекачът е потънал по време на работата по довършването му. В резултат на това е наводнено помещението с помощните механизми на кораба.

Припомняме, че влекачът е бил спуснат на вода през 2022 г. Той беше построен в Ярославската корабостроителница, но сега го модернизирали в Балтийската корабостроителница.

Корабът е дълъг почти 70 метра, широк е 15 метра и с водоизместимост 3,2 хиляди тона.

