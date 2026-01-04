Потъна туристически кораб в Созопол

Кадър Созопол.орг

По първоначална информация няма пострадали хора

Бурният вятър и тежките условия в морето доведоха до фрапантен инцидент в Созопол.

Туристическият кораб "Магелан" потъна след удар в кейовата стена на морския град, съобщават очевидци. Корабът, дълъг 25 метра, е отнесен от пристанището от ураганния вятър, след като се къса котвата му, пише Флагман.

Плавателният съд се блъска в камъните на кейовата стена.

Вследствие на удара се отваря пробойна в корпуса му и прави 80-градусов крен.

Корабът е потънал заради големите разрушения.

Плавателният съд бе използван през лятото за разходка на туристи и за частни събирания.

Очаква се компетентните органи да извършат оглед и да изяснят всички обстоятелства около драмата, както и възможностите за изваждане на кораба.

По първоначални данни няма пострадали хора вследствие на инцидента.

