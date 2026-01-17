Потърпевш: Тази вечер над 30 автомобила спукаха гуми в тази дупка на магистралата Варна - Шумен
кадри: Живко Желев, фейсбук
Много опасна ситуация тази вечер и десетки потърпевши.
За щастие няма пострадали, но щетите и неприятните емоции са застигнали мнозина.
Ето как описва ситуацията един от свидетелите и пострадал от случката:
"Това са снимка и видео от днес, около 18:00 ч., на магистрала Варна – Шумен, при км 384. Дупката беше изключително голяма и, за мой лош късмет, спуках и двете гуми. Ситуацията беше много страшна – над 30 автомобила бяха потърпевши със спукани гуми и изкривени джанти.
Искам искрено да благодаря на пътните полицаи, които успяха бързо да овладеят движението и да предотвратят нещо много по-сериозно от материални щети.
Също така хората от АПИ реагираха незабавно и започнаха да запушват дупката. Специално искам да благодаря на жената от АПИ, която отговаряше за надзора и ремонта – беше видимо много притеснена. Надявам се, че вече е по-спокойна, защото, за щастие, не се случи нещо по-лошо от спукани гуми.
Благодаря!
