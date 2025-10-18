Потичат милиони евро за българите в тази професия

Пиксабей

Първите хора в Европа зарадваха родните земеделци.

Европейската комисия предоставя 7,4 млн. евро на България от селскостопанския резерв на ЕС за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци, които претърпяха значителни щети заради неблагоприятни климатични явления.



През февруари тази година топлото време с високи температури в България кара овощните дървета да цъфтят твърде рано. Студът и сланата, които последваха през март и април обаче, повредиха много култури, особено бадеми, ябълки, кайсии, череши, праскови, круши, сини сливи и орехи, пише retro.bg.



Освен България финансиране от селскостопанския резерв ще получат Унгария (10,8 млн. евро), Латвия (4,2 млн. евро), Литва (1,1 млн. евро), Полша (14,8 млн. евро ) и Румъния (11,5 млн. евро). Земеделските стопани в тези държави членки също са претърпели щети от неблагоприятни климатични явления.

Държавите могат да допълнят тази подкрепа от ЕС с до 200% с национални средства. Важно е бенефициерите бързо да получат спешна финансова подкрепа. Плащанията на земеделските стопани трябва да бъдат извършени преди 30 април 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!