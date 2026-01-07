Потокът от мигранти към Гърция продължава въпреки лошото време

Снимка: Пиксабей

Потокът от мигранти към южните гръцки острови Крит и Гавдос продължава без прекъсване въпреки лошите метеорологични условия, които усложняват придвижването в Средиземно море, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

В сряда сутринта лодка с 44 мигранти е забелязана на плаж на остров Гавдос. Местните власти са транспортирали групата до пристанището Караве, като са им предоставили първа помощ, храна и вода. По-късно мигрантите трябва да бъдат прехвърлени с ферибот до пристанищния на град Палеохора в южната част на Крит, а оттам до намиращия се до град Хания център за временно настаняване „Агия“, където в момента се намират други 472 мигранти, спасени при по-ранни операции.

„Катимерини“ отбелязва, че голяма част от мигрантите в центъра, чийто брой ще надхвърли 500 души с пристигането на новата група, се намират там от повече от десет дни, като подчертава, че продължителният престой при тези условия създава нови рискове за безопасността и здравето на пребиваващите там.

Към момента не е ясно кога ще бъдат предприети мерки за облекчаване на натиска върху центъра, тъй като прехвърлянето на мигранти с редовни фериботи по настоящем е невъзможно поради завръщането на туристи, прекарали празниците извън Гърция, отбелязва още медията.

По данни на Гръцката брегова охрана, цитирани от местни медии, броят на мигрантите, идващи от Либия и достигащи южния гръцки остров Гавдос и южните брегове на остров Крит, се е увеличил четирикратно през 2025 г., като от началото на годината до последната неделя на декември са били регистрирани 19 948 души, пристигнали по т.нар. южен коридор.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!