Потомка на Васил Левски на 100: Пожелавам на цяла България здраве

кадър Нова телевизия

Милка Милчева е праплеменница на Васил Левски – жива връзка с историята, която пази не толкова легенди за своя велик роднина, колкото уроци за дълголетие, спокойствие и смислен живот.

"Не се чувствам на 100. Да ви кажа, аз се мисля, че съм на 60 години. Като се сетя, не вярвам. Боже, 100 години кога минаха?", сподели с усмивка столетницата пред Нова телевизия.

Интересното е, че в нейното семейство никога не се е говорило много за великия им роднина. "Не, деца бяхме. Историята я знам от това, което слушам по радиото – кога дават годишнина, кога дават обесването", разказва баба Милка.

Животът я отвежда в Свиленград преди близо 75 години, след като се запознава със съпруга си, докато той е войник в Пещера. Любовта им пламва като "ученическа любов" и след девет години се женят. Останала вдовица през 1998 г., днес тя живее със сина и снаха си, заобиколена от внуци и правнуци, много от които също са дълголетници.

Каква е тайната на дългия живот? Според снаха ѝ, Милка никога не е спазвала строг режим. "Позволявала си е да си пийне, и кафета, и всичко". Самата столетница обаче има свое обяснение: "Здраве. Спокойна бях. Работех, 27 години бях медицинска сестра. Пенсионирах се, взимам си пенсия, горе-долу бива".

Дори и днес, на прага на втория си век, тя не е загубила желанието си за живот. На въпрос какво би правила в отвъдното, тя отговаря с неподправен хумор: "Защо ще ида там, в черната земя? Там нито радио има, нищо нямаме. Аз да си седя тук. И тука тъмно, и там тъмно".

На празничния ден, в който България чества Съединението, праплеменницата на Апостола отправи своето послание към всички българи: "Пожелавам на цяла България здраве. Ей това е".

