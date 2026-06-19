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Потоп в Гърция, улици в Нигрита са под вода

На втория ръкав на Халкидики беше въведена временна забрана за къпане в района на Никити

Проливни валежи и инфраструктурни проблеми създадоха затруднения за туристите и местните жители в Северна Гърция в навечерието на активния летен сезон. Гръцката телевизия ERTNEWS съобщава за наводнения в района на Нигрита, област Серес, както и за временна забрана за къпане в популярния курорт Никити на полуостров Халкидики.

След интензивните дъждове в община Висалтия улици и пътни участъци в района на Нигрита са били залети от вода. Според ERTNEWS на места движението е било сериозно затруднено, а властите са призовали шофьорите да избягват засегнатите участъци и да използват обходни маршрути, предаде Нова тв

Местни медии съобщават, че сред най-засегнатите е пътят Нигрита - Кердилия, където преминаването на леки автомобили временно е било невъзможно заради натрупаните водни маси.

Междувременно на втория ръкав на Халкидики беше въведена временна забрана за къпане в района на Никити. Причината е авария в местната пречиствателна система, довела до изтичане на отпадъчни води в морето. По информация на ERTNEWS замърсяването е засегнало крайбрежната зона около плажа Агия Варвара, поради което санитарните власти са ограничили достъпа на туристи до водата до приключване на необходимите проверки.

От гръцката обществена телевизия уточняват, че проблемът е възникнал вследствие на повреда в съоръженията на биологичната пречиствателна станция. Властите вече работят по отстраняването на аварията и възстановяването на нормалните условия в района.

На този фон гръцките служби предупреждават за засилен трафик по основните маршрути към морските курорти. Шофьорите са призовани да следят указанията на пътната полиция и да проявяват търпение заради временните ограничения по пътната мрежа и увеличения туристически поток.

Редактор "Екип на Петел",

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