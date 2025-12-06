Потоп в български град

снимка,архив: Булфото

Заради продължителния дъжд в района на трети тунел на второкласния път Асеновград - Смолян се е активирало свлачище.

Паднала е земна маса върху платното за движение към Смолян. Свлачището вече е разчистено и движението се нормализира.

В Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. "Ал. Стамболийски" и бул. "Цар Борис III", както и на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци също са разположени полицейски патрули, предаваБНТ.

Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили.

Община Пловдив е взела мерки за отводняване.

