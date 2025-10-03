Потопът отнесе магазин на Лидл

Кадър Ютуб

Над 410 л/кв.м. се изсипаха за часове в южната община

В Царево пораженията от бурята са колосални, видя репортер на Флагман.бг от епицентъра на бедствието.

Над 410 л/кв.м. се изсипаха за часове в южната община, причинявайки огромни щети по инфраструктура, търговски и частни обекти, предаде Флагман.

Ритейл паркът, намиращ се на входа на града - до автогарата е със сериозни поражения. Обектът на веригата Лидл пък буквално е отнесен от потопа.

Магазинът е затворен, на паркинга се намират няколко автомобила, които буквално са носени от калната река, ударила Царево. Хипермаркетът е затворен, а според очевидци голяма част от стоката е унищожена.

Очаква се по-късно днес да започне оглед.