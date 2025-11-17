Потребителската кошница с основните храни надхвърли 100 лева през последната седмица

Петел.бг

От Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчетоха, че цените на едро на маслото, млякото и млечните продукти са отбелязали понижения през последната седмица. Заради сезонното поскъпване на някои плодове и зеленчуци обаче, така наречената потребителска кошница по цени на едро е надхвърлила 100 лева.

През изминалата седмица са регистрирани цени на потребителската кошница с основните 22 хранителни продукта до 104 лв., като средната ѝ стойност е измерена на 101 лв. - с 1 лев повече в сравнение с предходните 7 дни. Основната причина са цените на тиквичките и краставиците. Поредна седмица тиквичките са с цена от 47 стотинки нагоре или с повече от 25%, до 2,55 лв. за килограм на едро. Ябълките също фиксират цената си между 2,42 и 2,60 лв. на едро. Поскъпват захарта, брашното и ориза.

"Продължава тенденцията. Наблюдаваме един нормален пазар, който е повлиян изцяло от сезонни фактори, от есенно-зимната логистика, няма други външни влияния. Този един лев е изцяло от вариациите при зеленчуци, краставици и тиквички", съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, цитиран от БНР.

По данни на комисията цените падат на млякото, маслото, сиренето и кашкавала. Най-чувствително поевтиняват доматите с повече от 11% - до 2,50 за килограм на едро.

