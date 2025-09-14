Потребителската такса за здравен преглед остава непроменена

Снимка: Пиксабей

Потребителската такса за здравен преглед засега не се променя, съобщи пред Нова телевизия министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов. По повод възможно увеличение на таксата за преглед при личен лекар, той бе категоричен: „На този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение“.

Здравният министър подчерта, че децата не бива да заплащат такса за преглед и ако това зависи от него, ще остане непроменено.

По повод множеството случаи на фалшиви резултати от полеви тестове за наркотици, д-р Кирилов посочи, че се работи за увеличаване на броя на лабораториите и ускоряване на обработката на резултати. „Предлагаме вещите лица да могат да свидетелстват онлайн. Всички лаборатории трябва да работят с еднаква методология“, допълни той.

