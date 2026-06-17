Потушен е пожарът в столичния квартал "Дружба"

Снимка Булфото, архив

Ликвидиран е пожарът в столичния квартал "Дружба" 1, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Няма пострадали хора.

По-рано тази вечер се запали изоставено хале, пълно с отпадъци и стари гуми, в квартал "Дружба".



На място са били изпратени четири пожарни автомобила и 15 пожарникари.

Сигналът за инцидента е бил получен в 18:35 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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