Потушен е пожарът в столичния квартал "Дружба"
Снимка Булфото, архив
Ликвидиран е пожарът в столичния квартал "Дружба" 1, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).
Няма пострадали хора.
По-рано тази вечер се запали изоставено хале, пълно с отпадъци и стари гуми, в квартал "Дружба".
На място са били изпратени четири пожарни автомобила и 15 пожарникари.
Сигналът за инцидента е бил получен в 18:35 ч.
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