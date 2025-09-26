реклама

Потушени са 107 пожара за денонощие у нас, един човек е загинал

26.09.2025 / 08:29 0

Булфото

Потушени са 107 пожара в страната за последното денонощие. При пожарите за изминалите 24 часа има един загинал и един пострадал, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Пожарните екипи са реагирали на 146 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 14 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 93 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, предаде БТА.

 

