Потушени са 107 пожара за денонощие у нас, един човек е загинал

Булфото

Потушени са 107 пожара в страната за последното денонощие. При пожарите за изминалите 24 часа има един загинал и един пострадал, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Пожарните екипи са реагирали на 146 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 14 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 93 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!