Потушени са 126 пожара през последното денонощие, един човек е загинал

Снимка Булфото

Потушени са 126 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 178 сигнала за произшествия.

При пожарите има един загинал - мъж на 56 години от Банкя. Сигналът за пожара е получен в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарът е възникнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя. По данни на ГДПБЗН причината за възникването на пожара е умисъл, пише БТА.

От пожарите за последните 24 часа 35 са с материални щети, от които девет са горели в жилищни сгради. Без материални щети са 91 от пожарите.

През изминалото денонощие пожарникарите са извършили общо 42 спасителни дейности и помощни операции. Сред тях са две операции при транспортни произшествия, една при инцидент с опасни вещества, 38 за оказване на техническа помощ – включително съдействие на структури на МВР и други институции, отстраняване на опасни предмети, отводняване, спасяване на животно и помощ на граждани, както и една операция по транспортиране на пострадал гражданин до лечебно заведение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!