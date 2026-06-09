Потушени са 56 пожара в страната през изминалото денонощие

Снимка Булфото

През изминалото денонощие в страната са потушени 56 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 116 сигнала за произшествия, информират от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради, един в промишлени сгради и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара, пише novini.bg.

Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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