Потушени са 56 пожара в страната през изминалото денонощие
Снимка Булфото
През изминалото денонощие в страната са потушени 56 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 116 сигнала за произшествия, информират от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
При пожарите няма загинали и пострадали.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради, един в промишлени сгради и др.
Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара, пише novini.bg.
Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции.
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