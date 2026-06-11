Потушени са 58 пожара в страната през изминалото денонощие

Пиксабей

Потушени са 58 пожара през изминалото денонощие. Пострадали са двама души, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Вчера в 14:41 ч. е получено съобщение за пожар в къща в с. Крушево, общ. Севлиево. Пострадали са мъж на 64 години, с тежки изгаряния, и жена на 53 години, с по-леки изгаряния. Двамата са транспортирани от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до лечебно заведение.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 10 юни екипите са реагирали на 108 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем - в жилищни сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири - в транспортни средства, един - в селското стопанство, един - в съоръжение на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 39 пожара, от които 10 - в сухи треви, горска постеля и храсти, 22 - в отпадъци.

Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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