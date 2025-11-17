Пиксабей

Потушени са 58 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Пожарните екипи са реагирали на 88 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа няма загинали и пострадали.

Материални щети има при 12 пожара, от които четири са били в жилищни сгради.

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 14 при оказване на техническа помощ.

Десет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, предаде БТА.

