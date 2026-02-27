Потушени са 67 пожара през последните 24 часа в страната
Булфото
Потушени са 67 пожара в страната през последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).
Пожарните екипи са реагирали на 103 сигнала за произшествия.
С материални щети са възникнали 15 пожара, от които осем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 52 от пожарите.
Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 24 при оказване на техническа помощ.
Пет лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие, предаде БТА.
