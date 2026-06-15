Потушени са 71 пожара в страната през изминалото денонощие

Пиксабей

За изминалото денонощие противопожарните екипи са потушили 71 пожара и са се отзовали на 111 сигнала за произшествия в страната, съобщава на сайта си Гланна дрикеция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали.

На 14 юни, неделя, в 08:37 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Хасково е получен сигнал за пожар на бали в стопански двор в с. Устрем. За мястото на пожара са изпратени два пожарни автомобила с два екипа от Тополовград и един от Любимец. Унищожени са 30 рулонни бали.

В 00:19 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар на лек автомобил в жк. “Обеля”, София. Пожарът е потушен от екип на 9 РСПБЗН. Унищожен е лек автомобил “БМВ Х5”.

В 06:24 ч. е получен сигнал за пожар на охраняем паркинг намиращ се в София, жк. “Надежда” 2. Пожарът е ликвидиран от два екипа на РСПБЗН. Унищожен е репатрак “Ивеко Дейли”, на който не е имало автомобил и са засегнати съседно паркирани автомобили.

В 16:13 ч. в при СДПБЗН е получен сигнал за пожар апартамент в София, жк. “Люлин” 5. Пожарът е ликвидиран от три екипа на пожарната. Унищожени са домашно имущество и опушени стени около 30 кв. м, спасена е останалата част от апартамента. Евакуация на жители на блока не е извършена.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които седем в жилищни сгради; два в спомагателни, временни или паянтови постройки; четири в транспортни средства и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 54 пожара.

Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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