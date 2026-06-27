Потушиха 108 пожара през изминалото денонощие

Снимка Булфото

За изминалото денонощие противопожарните звена в страната са реагирали на 162 сигнала за произшествия. Потушени са общо 108 пожара, няма пострадали, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 30 пожара, от които осем в – жилищни сгради, 16 – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 78 пожара, от които 39 – в сухи треви, горска постеля и храсти; четири – в стърнища, 30 – в отпадъци, съобщи БТА.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!