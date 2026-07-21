Потушиха 116 пожара през последните 24 часа

Снимка Пиксабей

На 210 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка в страната, са реагирали пожарните екипи през изминалото денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

Звената на пожарната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара. С преки материални щети са 24 от пожарите за денонощието, от които 11 са горели в жилищни сгради. Без материални щети са 92 пожара. Извършени са също 113 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи, съобщи БТА.

При пожарите няма загинали и пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

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