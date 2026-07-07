Потушиха 128 пожара през изминалото денонощие

Снимка Булфото

Противопожарните екипи са потушили общо 128 пожара в страната през изминалото денонощие и са се отзовали на 182 сигнала за произшествия, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. сутринта.

При пожарите е пострадал един човек, пише БТА.

В 08:25 ч. на 6 юли, понеделник, в Оперативния център при РДПБЗН – Монтана е получен сигнал за пожар в товарен автомобил в с. Лехчево. При произшествието е пострадал е мъж на 50 г., който е получил токов удар от електропреносна мрежа. Той е откаран в болница, без опасност за живота, а произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които десет в жилищни сгради, десет в транспортни средства, две в селското стопанство, един в съоръжения на открито и два други.

Без нанесени материални щети са възникнали 103 пожара.

Регистрирани са пет лъжливи повиквания.

Редактор "Екип на Петел",

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