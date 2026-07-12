Потушиха 162 пожара през последното денонощие

Снимка Булфото

През последното денонощие противопожарните звена са ликвидирали 162 пожара и са се отзовали на 206 сигнала за произшествия в страната, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си.

При пожарите няма загинали и пострадали, съобщи БТА.

С преки материални щети са възникнали 31 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 131 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливи повиквания са 14.

Редактор "Екип на Петел",

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