Потушиха 162 пожара през последното денонощие
Снимка Булфото
През последното денонощие противопожарните звена са ликвидирали 162 пожара и са се отзовали на 206 сигнала за произшествия в страната, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си.
При пожарите няма загинали и пострадали, съобщи БТА.
С преки материални щети са възникнали 31 пожара.
Без нанесени материални щети са възникнали 131 пожара.
Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции.
Лъжливи повиквания са 14.
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