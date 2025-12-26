Потушиха 51 пожара през изминалото денонощие

Снимка Пиксабей

Огнеборци се справиха със задълженията си в коледната нощ.

Противопожарните служби са ликвидирали общо 51 пожара в страната за изминалото денонощие, реагирали са на 187 сигнала за произшествия, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", информира БТА.

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 13 в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки и четири в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 31 пожара, от които седем в отпадъци и 20 в готварски уреди и комини.

Извършени са 132 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са четири лъжливи повиквания.

