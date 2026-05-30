Потушиха 69 пожара в страната през последното денонощие

Снимка Булфото

Общо 69 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като няма загинали. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на своя сайт. Информацията е актуална към 6:00 часа.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 128 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 11 са в жилищни сгради, а осем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, съобщи БТА.

Извършени са 57 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са и две лъжливи повиквания.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!