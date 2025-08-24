реклама

Потушиха пожара край "Петолъчката"

24.08.2025 / 15:16 0

Снимка Булфото

Огнеборците се справиха с възникалния по-рано пожар.

Потушен е пожарът, пламнал в обедните часове, в близост до пътен възел "Петолъчката", съобщи БНР. Огънят беше обхванал десетки декари сухи треви и храсти.

На място остават три противопожарни екипа, тъй като в района духа силен вятър и е възможно ново разпалване на огнища, пише novini.bg.

Движението по Подбалканския път, както и по пътя Петолъчката - Стралджа, към момента, се извършва без ограничения.

 

