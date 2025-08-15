Потушиха пожара в разкъсания влак

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Добри новини идват от село Пясъчево, където рано тази сутрин около 5:00 часа се запали влакова композия с осем цистерни.

Инцидентът е станал, след като влакът е дерайлирал.

Става въпрос за композиция на частен оператор.

Изключително напрегната е ситуацията тук, но за щастие няма пострадали хора.

Инцидентът е далеч от населените места и пожарът вече е потушен, заяви Цанка Семерджиева от БНТ.

Причината за дерайлиралите вагони на композицията не може да се изясни още, тъй като в момента се извършва разследване.

Ние преди малко идвайки, видяхме вагон, който идваше насам, като очакванията беше с него да се изтеглят част от вагоните, които още са на релсите, за да се предотврати евентуално по-голям инцидент, допълни журналистката.

Какво се е случило точно, засега не знаем и предстои да се изясни. На мястото освен пожарникари, има и изключително много хора. Както казах, няма опасност за населените места, няма и пострадали хора. Предстои машинистите на композицията да разкажат какво се е случило, заяви още Семерджиева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!