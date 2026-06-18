Потвърдените смъртни случаи от ебола в ДР Конго вече са над 200

Снимка Пиксабей

Броят на потвърдените смъртни случаи от ебола в Демократична република Конго е надхвърлил 200, съобщи днес здравната агенция на Африканския съюз, цитирана от БНР.

Според представителя на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията Уесам Манкула общият брой на починалите хора е достигнал 204, като в статистиката бъде включена и съседна Уганда.

По негови данни потвърдените случаи на заразяване са 894, от които 875 са регистрирани в ДР Конго. До момента 74 души са се възстановили след инфекцията.

Манкула отбеляза, че при нито едно предишно огнище на ебола не е бил регистриран толкова висок брой потвърдени случаи още през първия месец от разпространението на заболяването. Настоящата епидемия е довела до три пъти повече случаи в сравнение с второто по мащаб огнище за същия период, пише novini.bg.

Експертите на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията са особено обезпокоени от недостатъчното проследяване на контактните лица на заразените. В момента под активно наблюдение са 4112 души, които са били в контакт с потвърдени заразени, но според преценки реалният брой на контактните лица вероятно е около 35 хиляди.

По думите на Манкула здравните власти все още са далеч от овладяването на ситуацията и разпространението на вируса остава сериозно предизвикателство.

Редактор "Екип на Петел",

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