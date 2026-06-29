Потвърдиха имуществената санкция от 330 000 лв. за ТЕЦ "Бобов дол"

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Районният съд в Дупница е потвърдил наказателно постановление от 22 декември 2025 г., издадено от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София. С постановлението на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 330 000 лв. (168 726,32 евро). Съдебният акт е публикуван на страницата на съда.

Санкцията е за нарушение по Закона за опазване на околната среда, посочва БТА. При проверка, извършена от длъжностни лица на инспекцията около площадката на дружеството са установени стълбове неорганизирани емисии със сиво-кафяв цвят, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности на централата. Според констатациите емисиите са запрашвали района в посока село Големо село.

При оглед на сградата е установено, че замърсяването произхожда от нерегламентирани отвори, а формираните отпадъчни газове не се насочват изцяло през пречиствателното съоръжение и се изпускат в атмосферата преди пречистване. При проверката било установено, че при работата на комплексното роторно съоръжение се отделят прашни неорганизирани емисии, без дружеството да е предприело ефективни мерки за ограничаването им. Проверка на данните от автоматичната измервателна станция в центъра на село Големо село, показала превишения на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на куб.м.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Кюстендил.

Редактор "Екип на Петел",

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