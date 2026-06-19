Потвърдиха присъдата от 10 години затвор за сириец, убил сънародник в бежанския център в Харманли

Снимка: Пиксабей

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди присъдата от 10 години затвор, постановена от Апелативния съд в Пловдив за сирийски гражданин, убил свой сънародник в бежанския център в Харманли, съобщиха от Апелативния съд.

Случаят е от 27 юли 2023 г. в Регистрационно-приемателния център за мигранти в Харманли, когато след разпра между двама сирийци, Рамадан Мохамад нанася на 21-годишния си опонент удар с нож в дясната половина на гърба, от който той умира на място, припомня БТА.

Мохамад бе признат за виновен от състав на Окръжен съд – Хасково през май миналата година за умишлено убийство на сънародника си и осъден на 12 години затвор. Впоследствие обаче Апелативният съд в Пловдив намали наказанието на 10 години.

Делото във ВКС е образувано по жалба от защитника на подсъдимия срещу присъдата му, с молба за нейната отмяна и оправдаване на доверителя му или връщане на делото за ново разглеждане. Възражението на защитата на Мохамад е, че подсъдимият не е автор на престъплението.

Според ВКС обаче правилно Пловдивският апелативен съд изцяло е споделил изводите на Хасковския окръжен съд, че от събраните доказателства по делото единственият възможен и категоричен извод е, че именно подсъдимият е автор на деянието.

Решението на ВКС е окончателно.

Редактор "Екип на Петел",

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