Повдигат обвинение на шофьора, превозвал мигранти от Китай на "Кулата"

Очаква се днес Районна прокуратура - Благоевград да повдигне обвинение на шофьора, който вчера беше задържан на граничен пункт "Кулата" да превозва нелегално китайски граждани.

Мъжът ще бъде обвинен в каналджийство.

"Фокус" припомня, че при съвместна полицейска проверка вчера, около 11:20 ч. в района на ГКПП "Кулата“ е установен товарен автомобил, в който в метален сандък са открити седем лица, заявили първоначално, че са китайски граждани. Камионът е пътувал от София за Гърция.

Всички открити лица са в добро здравословно състояние. Според полицията, бързата реакция на екипите е предотвратила възможни тежки последици.

