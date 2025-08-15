Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг

Кадър БНТ

Районната прокуратура в Бургас ще повдигне обвинение за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице на водача на АТВ-то, който се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. Пострадаха три деца и трима възрастни. Според закона, той може да получи наказание "лишаване от свобода" от 2 до 10 години, съобщава БНТ.

"В хода на досъдебното производство са назначени необходимите съдебно-медицински експертизи, автотехническа експертиза на МПС, установяващи причините за възникване на ПТП-то, както и на приобщените записи от наблюдателни камери в района на местопроизшествието, назначена е съдебно-техническа експертиза. По преценка на наблюдаващия прокурор и съобразно събраните доказателства, най-вероятно ще бъде взета мярка за неотклонение до 72 часа "задържане под стража", каза Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура - Бургас.

От Районния съд в Несебър ще бъде поискана постоянна мярка "задържане под стража" предвид тежкото пътно-транспортно произшествие, допуснато от него при нарушаване на правилата по Закона за движение по пътищата. От началото на годината има шофьорска книжка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!