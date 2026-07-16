Повдигнаха обвинение на 51-годишен мъж за убийство с дървен кол в Пловдив

Снимка Булфото

Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 51-годишен мъж за това, че на 19 септември 2025 г. умишлено е умъртвил с дървен кол в Пловдив 52-годишен мъж.

На 19 септември около 22 часа пострадалият мъж се намирал в района на автогара в Пловдив. Той изчаквал автобуса за Бурса, Турция, където живеел. Няколко месеца по-рано се бил прибрал в Пловдив при близките си и работел като строител, съобщи бТВ.

Докато чакал автобуса, в района на автогарата срещнал обвиняемия и негов приятел. Те често просели наоколо и понякога проявявали вербална агресия, ако не получат пари.

Пострадалият мъж ги видял край оградата и попитал защо го били ограбили по-рано през деня. Това ядосало обвиняемия, който се отдалечил за кратко и се върнал с двуметров дървен кол.

Насочил се към пострадалия и двамата започнали да се гонят в района на автогарата. Те викали и се обиждали.

Установено е, че обвиняемият е нанесъл пет удара на пострадалия. Един от тях е бил в главата, при който дървения кол се счупил. Според съдебномедицинската експертиза на пострадалия му е била причинена тежка черепно-мозъчна травма, в резултат на което е починал в болницата след няколко дни.

Действията на двамата мъже са били възприети от множество хора на автогарата, но те не се намесили. Един от тях е подал сигнал на телефон 112. Деянието е извършено по хулигански подбуди.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той е осъждан преди. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!