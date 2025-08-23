Повдигнаха обвинение на български шофьор за катастрофа с три жертви в Гърция

Пиксабей

56-годишният български шофьор на лекотоварния камион, арестуван за катастрофата, станала в понеделник на магистрала „Егнатия“, близо до пункта за събиране на пътни такси „Ясмос“ в Родопи, беше временно задържан след показанията си пред следователя. Това прездаде Нова телевизия.

След като беше изписан от болницата, обвиняемият вчера даде показания. Обясненията му не убедиха следователя и прокурора, които решиха да го задържат под стража.

Мъжът е обвинен в непредумишлено убийство по непредпазливост, телесна повреда и опасно шофиране.

Инцидентът стана приблизително 600 метра преди пункта за събиране на пътни такси, когато камионът се е сблъска с два спрели автомобила. Силният сблъсък доведе до пламъци на първото превозно средство, убивайки трима души на място – двойка на 59 и 57 години и 61-годишен мъж.

Очакват се резултатите от токсикологичните тестове да покажат дали водачът е консумирал алкохол. Назначена е и специална експертиза, която да определи скоростта, с която се е движил камионът.

Според информация, българският шофьор е отрекъл обвиненията и е дал своя версия за обстоятелствата около инцидента. Твърди се, че се е движил със скорост от приблизително 100 км/ч и когато е забелязал опашката от превозни средства на разстояние един километър, е намалил скоростта до 70 км/ч, отричайки да се е движил със 140 км/ч, както е посочено в обвинителния акт.

Относно сблъсъка, 56-годишният мъж твърди, че колата, в която са се возили трите жертви, внезапно е сменила лентата си и е излязла пред него, което е довело до сблъсък.

В изявление пред гръцките медии, адвокатът на подсъдимия, Андреас Тагаракис, заяви: „Както знаете, разследването е секретно и следователно нито един елемент от него не може да бъде обсъждан публично. Затова всичко, което мога да кажа, е, че подсъдимият, български гражданин, напълно отрича всякаква вина, като се има предвид, че собственото му поведение при шофиране е било напълно законно“.

