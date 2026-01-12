Повдигнаха обвинение на мъж, душил и удрял приятелката си на спирка в София

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, пребил на спирка в София жената, с която живее.

На 10 януари 2026 г. около 13,50 ч. на спирка на градския транспорт в ж.к. „Левски В“ в София, обвиняемият И.С. хванал с ръце за врата М.Б., като се опитвал да я души и след това я ударил с глава в челото, посочва Дарик. Вследствие на удара ѝ нанесъл лека телесна повреда.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа.

